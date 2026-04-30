Сомнолог назвала необходимое для здоровья количество сна

Сомнолог Колесниченко: Большинству людей нужно 7-9 часов сна

Врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, сколько часов сна необходимо для поддержания хорошего здоровья. Слова специалистки цитирует aif.ru.

Колесниченко отметила, что, согласно усредненным рекомендациям, взрослым от 18 до 60 лет требуется не менее семи часов сна в сутки. При этом, по ее словам, индивидуальная норма может отличаться. Она уточнила, что большинству нужно 7-9 часов сна, людям старше 65 лет — 8-9 часов. Некоторым может хватить шести часов в сутки, а другим, чтобы выспаться, нужно 10 часов.

Сомнолог подчеркнула, что, помимо количества сна, важно учитывать его регулярность. Постоянный режим она назвала менее известной, но не менее важной составляющей здоровья.

