США повредили российский бронированный «Спартак»

16:58, 30 апреля 2026

Бронеавтомобиль «Спартак» полиции Ирана повредили ударом США и Израиля
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Авиация США и Израиля в ходе одного из ударов по объектам на территории Ирана повредила бронеавтомобиль АМН-59095С-15 «Спартак» российского производства. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Судя по фото, машина получила осколочные повреждения кузова и ходовой части. Можно допустить, что «Спартак» находился рядом с объектом, который был целью авиаудара.

Считается, что Иран получил около 40 российских бронеавтомобилей. Их использует специальное подразделение полиции по борьбе с терроризмом.

Бронеавтомобиль «Спартак» впервые представили в 2019 году. Двухосные машины весом более 14 тонн оснащают дизельными двигателями мощностью до 450 лошадиных сил. Автомобиль с V-образным днищем и антитравматическими сиденьями выдерживает взрыв до шести килограммов тротила под днищем. Бронирование кабины обеспечивает защиту от бронебойных пуль.

В начале апреля бронеавтомобили «Спартак» заметили на улицах Тегерана. Фотографии с машинами российского производства появились в базе фотоагентства Getty Images.

