Россия
12:43, 30 апреля 2026

Стало известно о находке на месте прогремевшего в Москве взрыва

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

После взрыва, прогремевшего около четырех утра в квартире на северо-западе Москвы, обнаружили следы алюминиевой пудры — взрывоопасного вещества, которое используется в производстве газобетона, лакокрасочной продукции, а также в порошковой металлургии. О находке сообщил «МК».

Как стало известно, сразу после взрыва начался пожар, который 61-летний хозяин квартиры пытался потушить своими силами, но получил ожоги. Издание также выяснило, что мужчина занимал ответственный пост в компании, которая специализируется на разработке антивирусов и программ киберзащиты.

О взрыве на улице Академика Бочвара стало известно утром 30 апреля. Эпицентр находился на четвертом этаже многоквартирного дома. Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифовского. По одной из версий, мог взорваться неисправный чайник.

Ранее взрыв прогремел в многоэтажке на Загорьевской улице на юге Москвы. Как сообщалось, в одной из квартир могла взорваться микроволновка, в результате чего начался пожар. Жертвами происшествия стали два кота, черепаха и собака.

