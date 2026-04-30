Московские сугробы побили 90-летний рекорд

Синоптик Леус: Сугробы в Москве побили рекорд, державшийся 90 лет

Московские сугробы поставили очередной рекорд — показатель держался почти век. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на четверг, 30 апреля, заморозков не случилось — температура не опускалась ниже плюс 1 градуса. В результате снежный покров на опорной столичной метеостанции ВДНХ растаял на три сантиметра и остановился в высоте на отметке в четыре сантиметра. Таким образом, Москва ставит рекорд четвертый день подряд. Последний рекорд держался целых 90 лет — 30 апреля 1931 года высота снежного покрова составляла три сантиметра.

В Подмосковье в это время снежный покров достигал восьми сантиметров. До 12 сантиметров снежный покров доходил в Дмитрове. В ближайшей перспективе снегопады, по словам Леуса, в столичный регион не вернутся.

Уже в начале мая в Москве произойдет настоящий всплеск тепла, и 5-6 числа температура поднимется до плюс 22 градусов. Правда, уже вскоре волну тепла сменит похолодание. Так называемые «черемуховые» холода настанут во второй декаде мая.