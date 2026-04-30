Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:29, 30 апреля 2026Мир

Трампа могли выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Reuters: Пакистан и Израиль могли выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Matt Rourke / AP

Президент США Дональд Трамп, вероятно, мог быть выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, в настоящий момент на эту награду претендуют 208 человек и 79 организаций. Среди них, по словам директора Норвежского Нобелевского института Кристиана Берга Гарпвикена, «много новых личностей».

Кандидатуру Трампа, отмечают журналисты, могли предложить такие страны, как Камбоджа, Израиль и Пакистан. В прошлом их лидеры публично объявляли о намерениях сделать это. Однако проверить данную информацию не представляется возможным, так как список номинантов держится в секрете.

Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что американские вооруженные силы должны получать Нобелевскую премию мира ежегодно. По словам шефа Пентагона, армия США является «гарантом безопасности» не только своей страны, но и множества людей по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

    Сомнолог назвала необходимое для здоровья количество сна

    Популярная российская блогерша рассказала об отказе от алкоголя

    Засуха охватила больше половины территории США

    КМП США получит первые БПЛА MQ-58 Valkyrie в 2029 году

    «Радиостанция Судного дня» выдала шифровку со словом «сексофай»

    «Яйца» Каи Каллас поразили главу МИД Польши

    Россиянка описала город в Китае словами «кусочек Европы без визы»

    Деталь на лосинах Оксаны Самойловой взбудоражила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok