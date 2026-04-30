Турист устроил драку в Диснейленде после просьбы потушить сигарету и попал на видео

The Sun: Турист устроил драку в китайском Диснейленде из-за сигареты

Турист устроил драку в китайском Диснейленде после просьбы потушить сигарету и попал на видео. Кадры публикует газета The Sun.

Инцидент произошел 26 апреля в тематическом парке в районе курорта Disney Town в Шанхае (Китай). 24-летний молодой человек Чжан сделал замечание 34-летнему Сую, который курил возле семейного ресторана вне зоны, специально отведенной для курящих.

На кадрах видно, как Суй резко набрасывается на Чжана, между ними начинается драка. Ее попыталась остановить сотрудница Диснейленда, но безуспешно. Свидетели рассказали, что Суй воспринял замечание Чжана как грубость. На место вызвали правоохранителей.

Чжана госпитализировали в больницу с ушибами. Мужчины согласились разрешить спор с помощью полиции.

