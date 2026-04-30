Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:08, 30 апреля 2026

Турист устроил драку в Диснейленде после просьбы потушить сигарету и попал на видео

Елизавета Гринберг (редактор)

Турист устроил драку в китайском Диснейленде после просьбы потушить сигарету и попал на видео. Кадры публикует газета The Sun.

Инцидент произошел 26 апреля в тематическом парке в районе курорта Disney Town в Шанхае (Китай). 24-летний молодой человек Чжан сделал замечание 34-летнему Сую, который курил возле семейного ресторана вне зоны, специально отведенной для курящих.

На кадрах видно, как Суй резко набрасывается на Чжана, между ними начинается драка. Ее попыталась остановить сотрудница Диснейленда, но безуспешно. Свидетели рассказали, что Суй воспринял замечание Чжана как грубость. На место вызвали правоохранителей.

Чжана госпитализировали в больницу с ушибами. Мужчины согласились разрешить спор с помощью полиции.

Ранее пассажир попытался избить бортпроводника со словами «я разнесу твою заднюю дверь». Когда попутчик и член экипажа попытались вмешаться, турист и его жена устроили дебош и сорвали полет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил об увольнении главы кавказского региона

    Представительницы народа бесермян спели Путину непереводимую песню

    Найденные под Тамбовом ядра оказались следами Персидского похода петровской армии

    Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства кавказского региона

    Алиева объявили почетным гражданином украинского города

    Страна Европы приготовилась к неизбежному росту инфляции

    Сильная потливость оказалась признаком опасного заболевания

    Самая титулованная гимнастка в мире возмутилась стоимостью услуг стилистов

    Российская актриса назвала нелюбимый район Москвы

    Букмекеры назвали фаворита в московском дерби «Локомотив» — «Динамо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok