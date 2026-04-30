Минтруд заявил об отсутствии планов повышать пенсионный возраст в России

Минтруд России опроверг наличие планов по новому повышению пенсионного возраста

В российском правительстве не рассматривают возможность нового повышения пенсионного возраста в обозримом будущем. Таким образом пресс-служба Минтруда ответила на соответствующее обращение депутата Госдумы Михаила Делягина, передает ТАСС.

«Сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него», — говорится в ответе.

Отдельно представитель ведомства, добавив, что запрос рассматривался совместно с Минфином, подчеркнул отсутствие обсуждений иных «параметров возраста выхода на пенсию».

Ранее сотрудники Финансового университета при правительстве и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН предупредили, что критическое снижение доли трудоспособного населения приведет к падению сборов в бюджет при возрастающих социальных расходах, поэтому лучше было бы увеличивать число работающих граждан старше 65 лет.

Впрочем, нового повышения пенсионного возраста эксперты не предлагали. По их мнению, следует мотивировать пожилых людей налоговыми и другими льготами.

Вместе с тем 29 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал дефицит кадров в России главным фактором, мешающим снижению ключевой ставки Центробанка. По его мнению, снять его остроту позволит документ, увеличивающий лимит сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. В настоящее время законопроект проходит второе чтение в Госдуме.