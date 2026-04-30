Украинская невеста ответила на гневные сообщения на русском языке

21:31, 30 апреля 2026

Украинская невеста на русском ответила на гневные сообщения соотечественников
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Невеста с украинской свадьбы Ника Кузнецова, ведущим на которой стал комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), ответила на гневные комментарии пользователей на русском языке. Ее слова приводит РИА Новости.

Торжество прошло в старинном поместье на Лазурном Берегу Франции. По мнению некоторых подписчиков, молодожены могли бы потратить эти деньги на помощь больным раком детям и переселенцам. «Многие люди под видом патриотизма высказывают свои желчные мнения, которые абсолютно никому не интересны, кроме них самих», — ответила Кузнецова. По ее словам, ей от негативных комментариев «ни холодно, ни жарко».

Ранее Галкин провел свадьбу IT-бизнесмена Ники Ломиа родом из Грузии и его невесты Ники, которая до начала специальной военной операции (СВО) жила в Харькове и участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Для гостей спели российский певец Валерий Меладзе и американский исполнитель Рики Мартин. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить Меладзе на финансирование из-за рубежа после выступления на свадьбе украинской пары.

