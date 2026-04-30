В Белоруссии признали канал Дудя экстремистским

Суд в Белоруссии признал экстремистским YouTube-канал «вДудь»

Белорусский суд признал экстремистским YouTube-канал блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Информация об этом появилась на сайте Министерства информации республики.

Уточняется, что канал «вДудь» оказался в числе экстремистских ресурсов, как следует из данных Мининформа. Соответствующее судебное решение приняли 27 апреля.

Ранее Дудь рассказал, что не может поехать в Казахстан из-за приговора в России. Блогер признался, что очень страдает из-за этого.

В ноябре 2025 года суд в Москве заочно приговорил журналиста к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Дудя обвинили в том, что он систематически не исполнял обязанности иностранного агента, предусмотренные российским законом, а именно не ставил предупреждающую маркировку в соцсетях. Уточнялось, что его неоднократно штрафовали за эти правонарушения, однако Дудь продолжал их совершать.