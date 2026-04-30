19:13, 30 апреля 2026

В чае «Эрл Грей» нашли опасные при регулярном употреблении компоненты

Newby Teas: Частое употребление черного чая может привести к проблемам с зубами
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: gaometri / Shutterstock / Fotodom

В составе популярных сортов черного чая, таких как «Английский завтрак», «Эрл Грей», часто превышен объем фторидов (солей фтороводородной кислоты — прим. «Ленты.ру»), рассказали ученые международной лаборатории Eurofins Analytical Services. Их выводы публикует «Газета.ру», ссылаясь на данные компании Newby Teas, также задействованной в исследовании.

Речь идет о соединениях фтора, которые в небольших объемах для организма полезны: они, в частности, способствуют укреплению зубной эмали, пояснили эксперты. Но при регулярном употреблении воздействие может оказаться токсическим. В частности, при развитии флюороза будут страдать зубы и костная ткань, могут возникнуть проблемы со щитовидкой, обменом веществ.

Фториды из почвы и из воды накапливает само растение Camellia sinensis, пояснили исследователи. Повышенные концентрации же собирают старые и низкорастущие листья — а значит, «бюджетные» сорта чая содержат, как правило, больше фторидов.

Ранее ученые по итогам исследования сообщили, что полифенолы черного чая способствуют снижению веса и улучшают обмен веществ. Также они положительно влияют на печень, уменьшая ее жировое перерождение, и в лучшую сторону меняют состав кишечной микробиоты: в ней становится больше бактерий, продуцирующих бутират, а число неблагоприятных микроорганизмов сокращается.

