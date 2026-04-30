20:32, 30 апреля 2026

В Еврокомиссии оценили перспективы вступления в ЕС двух стран

Косс: Первой в ЕС вступит Черногория, а затем Албания
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Первой в Европейский союз (ЕС) вступит Черногория. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс, передает РИА Новости.

«Теперь вполне реалистично, что Евросоюз будет расширяться в ближайшие годы. Тем не менее во многих частях Западных Балкан сохраняется скептицизм относительно того, возможно ли членство в ЕС», — сообщила представитель Еврокомиссии.

Косс выразила надежду на то, что Черногория и Албания станут положительным примером для других стран региона в вопросе вступления в Евросоюз.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас оценила возврат Евросоюза к нормальным отношениям с Россией после завершения конфликта на Украине. Она исключила такое развитие событий.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    На конгрессе ФИФА почтили память Никиты Симоняна

    Ущерб Ирана от морской блокады США оценили

    Москвичей пригласили в бункер Сталина

    Поклонская обратилась к россиянам и призвала совершить одно действие

    Молодая возлюбленная 59-летнего Венсана Касселя прогулялась топлес и восхитила фанатов

    Российская теннисистка вышла в финал турнира в Мадриде

    В Еврокомиссии оценили перспективы вступления в ЕС двух стран

    Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

    Сомнолог назвала необходимое для здоровья количество сна

    Все новости
