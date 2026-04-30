В Кремле сделали заявление о перемирии ко Дню Победы

Песков: Путин определит, в какие числа будет действовать перемирие ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин определит, в какие числа будет действовать перемирие ко Дню Победы. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы, но числа, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, — это будет решаться верховным главнокомандующим», — обозначил Песков.

В Кремле добавили, что на данный момент конкретного решения по этому вопросу не принималось.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Предыдущее перемирие было объявлено в честь Пасхи и действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

