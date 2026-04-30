02:10, 30 апреля 2026Мир

В России допустили вступление Германии в конфликт на стороне Украины

Посол Нечаев: Поставки Taurus Украине сделают Германию участником конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если Германия начнет поставлять Украине ракеты Taurus, то она фактически станет участником конфликта. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.

«Пуски ракет Taurus подразумевают непосредственное задействование военнослужащих бундесвера, что стало бы фактическим признанием участия ФРГ в вооруженном конфликте на стороне Киева», — сказал дипломат.

Он отметил, что сейчас Берлин в основном обеспечивает Киев беспилотниками и их комплектующими, а также другими средствами поражения, и при этом отказывается признавать себя стороной конфликта.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украине не нужны Taurus, поскольку у нее есть свои дальнобойные ракеты.

