Сенатор Климов: Разговор между главами сверхдержав всегда важен

Разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом всегда важен, вне зависимости от того, сколько он длится, заявил зампред Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Разговор между главами наших сверхдержав всегда важен, независимо от того, сколько он длится, особенно если он длится более полутора часов, как в нашем случае», — сказал Климов.

По его словам, Россия не является стороной конфликта на Ближнем Востоке, однако готова выступить посредником в его урегулировании, если ее об этом попросят.

«На Ближнем Востоке Россия не является стороной конфликта, никогда никого к этому конфликту не подталкивала и готова выступить в качестве посредника, если ее об этом попросят, чтобы мирным путем завершить данное противостояние, опасное для всего мира», — подчеркнул Климов.

Говоря о конфликте на Украине, сенатор отметил, что он был фактически создан в Вашингтоне, но при другой администрации.

«Начали создавать этот конфликт еще при [Бараке] Обаме, продолжили при [Джо] Байдене, и, конечно, мы понимаем, что это не тот конфликт, который создавал Трамп и его команда», — отметил Климов.

Трамп и его команда оказались связаны по рукам и ногам теми обстоятельствами, в которых развивались события в период после второго избрания президентом Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Андрей Климов зампред Совета Федерации по международным делам

При этом американцы остаются стороной конфликта, так как он по существу сводится к конфликту Запада против России, а США позиционируют себя как ведущую силу Запада, отметил Климов.

«Это разные истории, которые происходят в одно и то же время и так или иначе связаны с Россией. В украинском конфликте нас просто атакуют, и мы защищаемся в соответствии с 51 статьей ООН. В конфликте на Ближнем Востоке, если посмотреть на карту, видно, что за Ираном севернее Каспий, а над ним уже мы. То есть мы приграничная территория, которая граничит с зоной очень опасного взрывоопасного конфликта», — пояснил Климов.

Сенатор подчеркнул, что сверка часов по данным вопросам между Вашингтоном и Москвой крайне необходима. Чем больше будет таких сверок, тем лучше для международного сообщества.

Владимир Путин и Дональд Трамп 29 апреля провели телефонный разговор. В прошлый раз лидеры общались 51 день назад, 9 марта. Как и тогда, стороны обсуждали конфликты на Украине и в Иране.