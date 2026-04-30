Бывший СССР
12:46, 30 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В России отреагировали на новое предложение ЕС по сотрудничеству с Украиной

Депутат Журавлев: Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) — экономическое объединение, и Россия никогда не была против того, чтобы в него вступила Украина, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Там, между прочим, рыночные условия сами бы все отрегулировали, поставив украинскую продукцию в самые невыгодные условия по сравнению с той же польской или немецкой. Тем более если Киев вошел бы в Евросоюз на таких половинчатых условиях, как ему сейчас предлагает Брюссель, — без права голоса, а значит, без возможности запустить свою волосатую лапу в общую европейскую казну», — считает парламентарий.

Впрочем, по его мнению, Украина не сможет попасть в ЕС даже таким способом. По словам депутата, это призрачная цель, мираж, на который еврокомиссары поймали страну, чтобы заставить воевать против России.

«Принимать Украину куда-либо никто никогда и не собирался», — заключил Журавлев.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что ЕС придумал урезанную формулу членства Украины в Евросоюзе, по которой Киев, по сути, ничего не получает. Он назвал это откровенным издевательством над страной.

    Последние новости

    Обнародована стоимость миллиардного состояния бывшего первого замглавы Минобороны России

    Продажи шашлыка в России упали

    Володин резко высказался об изменении нештрафуемого порога скорости

    Россиянам назвали способы сэкономить на отеле на майских праздниках

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев перед молодежью высказался о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Катя Лель вспомнила о подорвавшем ее здоровье требовании Фадеева

    В Кремле раскрыли договоренность Путина и Трампа

    Дом Александра Петрова прибавил в цене

    Названы самые популярные бренды смартфонов

    Реакцию Зеленского на идею о перемирии на 9 Мая объяснили

    Все новости
