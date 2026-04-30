11:04, 30 апреля 2026Россия

В России отреагировали на заявление Залужного о возвращении территорий Украине

Шеремет назвал клоунадой слова Залужного о возвращении территорий Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отреагировал на заявление посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о возвращении территорий Украине. Слова российского политика приводит РИА Новости.

Парламентарий назвал высказывание Залужного клоунадой и дешевым пиаром.

«Он готов продавать душу, клясться на крови и даже несуществующими сыновьями, так как, видимо, мечтает занять юридически пустующее кресло президента Украины», — обозначил Шеремет.

Ранее Залужный заявил, что возьмет клятву со своего сына, что тот вернет утерянные Украиной территории. При этом сыновей у него нет, он воспитывает двух дочерей.

