В России 30 апреля начался сокращенный рабочий день

В России в преддверии праздников начался сокращенный рабочий день. Работники с пятидневным графиком в четверг, 30 апреля, будут трудиться на час меньше, рассказал младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что сокращение рабочего дня связано с нормами трудового законодательства. В дни перед праздниками россияне работают на один час меньше, такая мера действует в большинстве компаний с пятидневкой.

Майские праздники в 2026 году продлятся два раза по три дня — с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая, напомнила ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.