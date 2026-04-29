В российском регионе при атаке ВСУ пострадали несколько человек

Гладков: Три человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину со слепыми осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в городскую больницу №2», — рассказал Гладков. Он добавил, что пострадавшему оказали всю необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Еще один человек пострадал во время атаки ВСУ на служебный автомобиль в селе Гладково. У него диагностировано растяжение связок, его также отпустили домой на амбулаторное лечение. В селе Волчья Александровка третий пострадавший получил слепые осколочные ранения грудной клетки и ног. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом было уничтожено семь беспилотников противника.