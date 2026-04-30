В российском регионе второй раз за день объявили беспилотную опасность

Россия
10:22, 30 апреля 2026Россия

В Свердловской области второй раз за день объявили беспилотную опасность
Майя Назарова

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Свердловской области второй раз за день объявили беспилотную опасность. Губернатор российского региона Денис Паслер в мессенджере «Макс» призвал граждан сохранять спокойствие.

Кроме того, жителей Урала попросили не трогать подозрительные предметы и не снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Впервые 30 апреля режим атаки беспилотников объявили около 6 утра. Затем временные ограничения были сняты.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 14 семей остались без квартир после взрыва беспилотника в элитном доме.

Утром 25 апреля по Екатеринбургу ударили украинские дроны. Взрывом был поврежден жилой дом. Из здания тогда эвакуировали 50 человек. Информация о жертвах не поступала.

    Последние новости

    Украина массированно атаковала Россию на фоне разговора Путина и Трампа. В городе на Урале сняли гигантское грибовидное облако

    Москвичам предрекли «черемуховы» холода

    Назван объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном

    Оценены шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов

    В армии балтийской страны проведут реформу с учетом опыта Украины

    Соратника Трампа отстранили от переговоров по Украине

    Жители атакованного ВСУ российского города заявили о тяжелом последствии

    Диетолог раскрыла главного врага старения

    Власти согласились не штрафовать транспортные компании из-за проблем с учетом

    Оценена опасность вирусов в вечной мерзлоте

    Все новости
