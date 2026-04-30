В США оценили «мангалы» израильских Humvee

TWZ: «Мангал» израильского Humvee не выдержит удар дрона

Легкая антидроновая сеть, которой израильские военные прикрыли внедорожник Humvee, не сможет выдержать удар FPV-дрона. Эффективность защиты оценило американское издание TWZ.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий израильскую машину с легким антидроновым «мангалом». Конструкцию испытали условным ударом квадрокоптера. «Уровень защиты, которую обеспечивает сетка, натянутая на израильский автомобиль с открытым верхом, в случае детонации боеголовки попавшего в ловушку дрона, скорее всего, очень низок», — говорится в материале.

Издание отмечает, что ролик распространили на фоне растущего в Израиле недовольства, связанного с успешными ударами дронов «Хезболлы». Высокопоставленный офицер израильской армии сообщил TWZ, что пока нет решения этой проблемы. По его словам, в Ливане военные используют различные подручные средства для защиты техники от беспилотников, включая рыболовные сети.

Ранее в апреле появился ролик, демонстрирующий российскую роботизированную платформу «Курьер» с дополнительной защитой от дронов.