16:33, 30 апреля 2026

В США оценили «мангалы» израильских Humvee

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Natalie Behring / Reuters

Легкая антидроновая сеть, которой израильские военные прикрыли внедорожник Humvee, не сможет выдержать удар FPV-дрона. Эффективность защиты оценило американское издание TWZ.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий израильскую машину с легким антидроновым «мангалом». Конструкцию испытали условным ударом квадрокоптера. «Уровень защиты, которую обеспечивает сетка, натянутая на израильский автомобиль с открытым верхом, в случае детонации боеголовки попавшего в ловушку дрона, скорее всего, очень низок», — говорится в материале.

Издание отмечает, что ролик распространили на фоне растущего в Израиле недовольства, связанного с успешными ударами дронов «Хезболлы». Высокопоставленный офицер израильской армии сообщил TWZ, что пока нет решения этой проблемы. По его словам, в Ливане военные используют различные подручные средства для защиты техники от беспилотников, включая рыболовные сети.

Ранее в апреле появился ролик, демонстрирующий российскую роботизированную платформу «Курьер» с дополнительной защитой от дронов.

