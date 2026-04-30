В США заявили об острой зависимости России от Китая в ключевой сфере

Bloomberg: РФ импортирует свыше 90 % подсанкционных военных технологий из КНР

За последнее время зависимость России от Китая в сфере военных технологий резко усилилась. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о технологиях двойного назначения, которые могут применяться в военной сфере. К таковым относятся полупроводники, интегральные схемы, электроника и различного рода оборудование. Власти США и руководство Евросоюза (ЕС) после начала боевых действий на Украине резко ужесточили контроль за поставками такого рода продукции из третьих стран в Россию.

На этом фоне РФ стала активно переключаться на импорт подобных технологий из Китая, уточнили собеседники агентства. Они могут применяться как в гражданской, так и в военной сферах, однако Кремль использует их в основном для модернизации собственных Вооруженных сил.

По итогам 2025 года, указали источники, Россия стала импортировать свыше 90 процентов необходимых ей подсанкционных технологий из КНР. За 12 месяцев показатель увеличился примерно на 80 процентных пунктов. Резкое усиление зависимости России от Китая собеседники агентства связали с фактическим закрытием каналов импорта через страны ближнего зарубежья, включая Казахстан, Киргизию и Турцию.

Усиление зависимости России от Китая в военно-технологической сфере фиксируется на фоне острой нехватки кадров в отечественном оборонно-промышленном комплексе. Депутат Госдумы (ГД) Олег Морозов оценил дефицит работников в этой сфере примерно в 400 тысяч человек. Негативная тенденция, пояснил он, возникла в последние несколько десятилетий. Кадровый голод парламентарий связал в том числе с переизбытком специалистов гуманитарных направлений и нехваткой квалифицированных инженеров.