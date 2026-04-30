Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, около 04:00 утра жители многоквартирного дома в районе Щукино на улице Академика Бочвара услышали звук взрыва. Были выбиты стекла в одной из комнат, осколки задели припакованные автомобили.

Сразу после взрыва начался небольшой пожар, потушенный силами хозяина квартиры. Мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, он находился в помещении в момент происшествия и пострадал.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неисправного чайника. На место прибыли экстренные службы и саперы, людей в подъезд не пускают сотрудники полиции. Точные причины случившегося выясняются.

Ранее стало известно о пожаре в военном институте в Москве. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Из здания вывели 200 человек, информации о пострадавших не поступало.