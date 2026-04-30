«Яйца» Каи Каллас поразили главу МИД Польши

20:05, 30 апреля 2026Мир

Глава МИД Польши Сикорский пожелал мужчинам «яиц» как у Каллас
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал мужчинам «яиц» как у верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.

«Хотелось бы, чтобы у некоторых мужчин были яйца как у нее», — заявил Сикорский.

Таким образом глава МИД Польши прокомментировал слова главы евродипломатии о том, что Европа не должна «унижаться» перед Россией.

Ранее Каллас призвала Запад не унижаться, «умоляя Россию о переговорах». Она добавила, что ЕС не вернется к обычным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине.

