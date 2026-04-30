Заявление депутата гордумы Екатеринбурга об уходе малого бизнеса в тень оценили

Данные об уходе малого бизнеса оказались мнением депутата гордумы Екатеринбурга

В российских средствах массовой информации (СМИ) появились материалы об уходе малого бизнеса в тень. Авторы новостей ссылаются на выступление депутата городской думы Екатеринбурга Сергея Козлова, который отметил, что на фоне роста налогов и ужесточения требований предприниматели могут массово уходить в самозанятые или дробить бизнес.

При этом журналисты сделали пугающие читателей заголовки о том, что такие заявления сделаны «В России». Гражданами такие фразы воспринимаются, как заявления от первых лиц государства.

Известно, что государство предпринимает шаги по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, в России часть бизнеса освободили от уплаты НДС до конца года. Речь идет про предпринимателей на УСН или ПСН, доход которых за 2025 год не превышал 60 миллионов рублей, а выручка от общепита составила не менее 70 процентов, освободили от уплаты НДС до конца 2026 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В свою очередь, директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская сообщила, что совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет от бизнеса и граждан на специальных режимах в I квартале сократились на 22,2 процента год к году. При этом председатель Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук заявила, что формально падение налоговых поступлений от бизнеса на спецрежимах выглядит тревожно, но после анализа отчетности ФНС становится понятно, что примерно половина этого «провала» — это перераспределение налогов между режимами после прошлогодних поправок в НК, а не последствия массового ухода бизнеса в тень или его закрытия. Об этом сообщают «Ведомости».

Отрицать проблемы малого и среднего бизнеса нельзя, считает аудитор Ольга Шерст. Проблема с финансами реальная, и налоговая нагрузка на бизнес растет, в том числе, из-за повышение НДС до 22 процентов, ужесточение лимитов по УСН и ПСН для НДС, рост фиксированных взносов ИП и т.д. Микробизнес и ИП действительно испытывают давление из-за роста издержек, снижения спроса в отдельных секторах и сужения льгот. Часть предпринимателей переходит на самозанятость или оптимизирует структуру.

«Эти изменения сильнее всего бьют по малому бизнесу. Повышение НДС до 22 процентов автоматически увеличивает цены для конечного потребителя или снижает маржинальность. А переход упрощенцев на уплату НДС приводит еще и к увеличению расходов на ведение бухгалтерии. «Упрощенка» перестает быть системой, с которой предприниматель мог справиться сам, без привлечения бухгалтера. Однако пока рано говорить, что бизнес массово закрывается. По данным ФНС, на 1 января 2026 года общее количество юрлиц и ИП оказалось на 3,2 процента выше, чем годом ранее. При этом число ИП за 2025 год увеличилось на 7 процентов — тренд на рост количества ИП сохраняется в последние годы», — заявила Шерст.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» также отмечал, что малому бизнесу надо надеяться на чудо, потому что по-другому им сегодня невозможно заниматься.

Прогнозы об уходе бизнеса в тень действительно звучат и от экономистов, и от региональных депутатов, и от депутатов ГД. Однако государство предпринимает шаги по минимизации ущерба. Более того, давать оценку новой налоговой системе преждевременно.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».