Политолог заявил о нежелании Зеленского урегулировать конфликт на Украине

Политолог Светов: Зеленский не хочет реального окончания конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп считают, что украинский глава Владимир Зеленский не хочет реального окончания конфликта, заявил политолог Юрий Светов. Об этом пишут «Известия».

Он прокомментировал телефонный разговор глав государств. Как указал специалист, при этом речь идет не просто о прекращении огня, а о полном урегулировании конфликта.

«Не перемирие, а мир должен быть. И они сошлись в оценке того, что Зеленский не хочет реально добиваться прекращения этого конфликта», — указал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский отказом от мирных инициатив провоцирует ядерный конфликт.