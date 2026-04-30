Зеленский заявил о большом риске для Украины при одном условии перемирия с Россией

Россия может потребовать снятия санкций с ряда компаний как условие для перемирия на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

«Я думаю, что Россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос о снятии санкций SWIFT, чтобы их банки могли работать», — выразил мнение украинский лидер.

По словам Зеленского, это представляет большой риск для Украины.

Украинский президент также заявил, что Киеву не нужно перемирие, которое якобы может оказаться «тактическим обманом» со стороны Москвы. Он также добавил, что не получил никаких предложений со стороны России и США по этому вопросу.