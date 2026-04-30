Зеленского призвали прислушаться к словам Мерца об уступках

Lidovky: Украине придется пойти на территориальные уступки ради вступления в ЕС

Украине следует прислушаться к словам канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости территориальных уступок для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет чешское издание Lidovky.

Как подчеркивается в статье, Киев не может присоединиться к блоку, пока идут боевые действия, поэтому он должен как можно скорее завершить конфликт, если хочет стать членом ЕС.

«Поскольку победы на фронте ждать не приходится, то Украине придется согласиться на территориальные уступки. Она вынужденно откажется от территорий в пользу России. Мерц, вероятно, стал первым западным лидером, который заявил об этом столь бескомпромиссно», — отмечает издание.

По его мнению, вступление Украины в ЕС займет больше времени, чем рассчитывают власти страны, и реальность для Киева «будет еще суровее», чем ему обещают некоторые европейские политики.

Ранее Мерц предположил, что Украине, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления страны в ЕС.