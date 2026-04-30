Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 30 апреля 2026

Звезда телеканала для взрослых рассказала о зрителе-каннибале

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: JpegPhotographer / Shutterstock / Fotodom

Звезда британского телеканала для взрослых Babestation Брукси Брукс рассказала об особенностях его горячей линии. Ее слова передает Metro.

31-летняя модель отвечает в эфире на звонки зрителей. По ее словам, днем на канале нет никаких откровенных разговоров. В это время ведущие не могут сидеть в эфире в нижнем белье. У них есть только три разрешенные позы, которые они могут периодически менять.

Ночью же программа становится более эротической. Так, Брукс рассказала, что по ночам ей регулярно звонит мужчина, которого она прозвала каннибалом. «Он напивается и рассказывает мне, как бы он хотел меня съесть, — обычно для этого используется оливковое и чесночное масло», — объяснила она. По словам ведущей, он ее давний фанат. На руке этого мужчины даже есть татуировка с лицом и грудью Брукс.

Женщина устроилась на эротический телеканал в 2021 году. До этого она долгое время была стриптизершей. Брукс объяснила, что ушла в секс-индустрию после того, как ей диагностировали рассеянный склероз. Из-за него она слишком уставала от обычной работы.

Ранее сообщалось, что модели британского эротического телеканала Babestation вступились за члена парламента, которая хотела принести в здание парламента секс-игрушки. Они также поддержали ее призыв реформировать половое воспитание в школах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok