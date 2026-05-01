«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1 в московском дерби, которое прошло в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет открыли динамовцы. На 24-й минуте счет открыл Николас Маричаль. «Локомотив» ответил на это голом в исполнении Артема Карпукаса, который произошел на 54-й минуте.

Таким образом, «железнодорожники» набрали 50 очков в 28 матчах. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся у себя дома с «Балтикой». Игра пройдет 10 мая, она начнется в 19:30 по московскому времени.

Динамовцы набрали 39 очков в 28 сыгранных матчах. Следующим соперником команды Ролана Гусева станет «Краснодар». Встреча пройдет в Москве 11 мая. Начало в 20:00 мск.