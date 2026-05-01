17:07, 1 мая 2026Мир

На Западе удивились свадьбе украинского миллионера

Филиппо обвинил Киев в коррупции из-за свадьбы миллионера с Украины в Каннах
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: IMAGO / Vincent Isore / Globallookpress.com

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса «Мисс Украина-2021» в Каннах и обвинил Киев в коррупции. Об этом он написал в социальной сети Х.

В посте он заявил, что не стоит забывать, что французы только что выписали Украине еще один многомиллиардный чек.

«При таком бюджете они (милилонер и финалистка конкурса — прим. «Ленты.ру») могли бы пригласить на свою свадьбу всю Францию!» — отметил Филиппо.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» приветствовал возможное приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в США.

    Последние новости

    Раскрыта тактика ВСУ в отношении ударов по Туапсе

    Медведев вспомнил о выкупе детских садов в 90-е «какими-то чертями»

    Появились подробности жесткой посадки пассажирского вертолета в российском регионе

    Аршавин выразил свое отношение к медиафутболу

    Мексиканец попробовал водку и описал опыт словами «утром пришла расплата»

    Запоры и громкая музыка оказались причинами одной серьезной проблемы со здоровьем

    На Украине задержали возможных похитителей мемориальной таблички в честь Дудаева

    В Европе пришли к выводу о помешательстве Каллас на России

    Соловьев потребовал извинений от итальянских политиков

    На Западе удивились свадьбе украинского миллионера

    Все новости
