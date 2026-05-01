Филиппо обвинил Киев в коррупции из-за свадьбы миллионера с Украины в Каннах

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса «Мисс Украина-2021» в Каннах и обвинил Киев в коррупции. Об этом он написал в социальной сети Х.

В посте он заявил, что не стоит забывать, что французы только что выписали Украине еще один многомиллиардный чек.

«При таком бюджете они (милилонер и финалистка конкурса — прим. «Ленты.ру») могли бы пригласить на свою свадьбу всю Францию!» — отметил Филиппо.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» приветствовал возможное приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в США.