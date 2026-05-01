Налоговое управление США пригрозило Мейвезеру аннулированием американского паспорта

Налоговое управление США пригрозило Флойду Мейвезеру аннулированием паспорта

Налоговое управление США пригрозило 49-летнему бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру-младшему возможным аннулированием его американского паспорта. Об этом сообщает The Ring.

Уточняется, что решение по поводу аннулирования паспорта связано с неурегулированной серьезной задолженностью по налогам. Она превышает 7,25 миллиона долларов.

Мейвезер может предотвратить аннулирование паспорта. Для этого ему нужно либо полностью погасить долг, либо заключить соглашение о рассрочке. Кроме того, боксер может подать заявление о банкротстве.

В активе Мейвезера 50 боев в профессиональной карьере. Непобежденный американец последний раз выходил на ринг в 2017 году, когда победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.