15:22, 1 мая 2026Спорт

Налоговое управление США пригрозило Мейвезеру аннулированием американского паспорта

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carlos Tischler / Eyepix Group / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Налоговое управление США пригрозило 49-летнему бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру-младшему возможным аннулированием его американского паспорта. Об этом сообщает The Ring.

Уточняется, что решение по поводу аннулирования паспорта связано с неурегулированной серьезной задолженностью по налогам. Она превышает 7,25 миллиона долларов.

Мейвезер может предотвратить аннулирование паспорта. Для этого ему нужно либо полностью погасить долг, либо заключить соглашение о рассрочке. Кроме того, боксер может подать заявление о банкротстве.

В активе Мейвезера 50 боев в профессиональной карьере. Непобежденный американец последний раз выходил на ринг в 2017 году, когда победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.

    Последние новости

    Стало известно о поставках оружия ВСУ из дружественной России страны

    Налоговое управление США пригрозило Мейвезеру аннулированием американского паспорта

    Телеведущий Николай Дроздов завершил карьеру из-за фобии

    Рассказано о подробностях нападения на российского губернатора

    На Украине захотели ограничить количество отсрочек для сотрудников предприятий

    Бывший тренер сборной России оценил шансы увидеть Малкина и Овечкина в КХЛ

    В России ответили на заявление президента Эстонии о бесполезности разговора с Путиным

    Врач раскрыла повышающее нагрузку на печень сочетание с алкоголем

    Володин прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог скорости

    Названа дата городского выпускного в Москве

    Все новости
