Названа предварительная причина ЧП с вертолетом в Коми

Причиной жесткой посадки вертолета в Коми мог стать человеческий фактор

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Усинске, предварительно, стал человеческий фактор. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

По словам пилота, он не справился с управлением.

«Вертолет зацепил что-то лопастями и завалился на бок на вертолетной площадке при взлете», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что частный пассажирский вертолет Ми-8Т завалился на бок при взлете с вертолетной площадки в Усинске 1 мая. Позже стало известно, что судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. В результате происшествия пострадали 11 человек.

Также сообщалось, что совершившему в Коми жесткую посадку пассажирскому вертолету авиакомпании «Ельцовка» с вахтовиками на борту оторвало хвост. Отмечается, что авиационное транспортное средство опрокинулось, потеряв винты и серьезно деформировав фюзеляж.

