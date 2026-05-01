Песков ответил на вопрос о сроках окончания работы Меликова на посту главы Дагестана

Песков о сроках окончания работы Меликова на посту главы Дагестана: Путин решит

Решение о том, останется Сергей Меликов на посту главы Дагестана до конца положенного законом срока или ему на смену будет назначен исполняющий обязанности руководителя региона, примет президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет в пятницу, 1 мая, в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Путин решит», — сказал по этому поводу Песков.

30 апреля Путин сообщил об уходе Сергея Меликова с поста главы региона. Политик возглавлял республику с 2021 года. За это время в регионе происходили различные резонансные события. В частности, в апреле 2026 года в Дагестане произошло крупнейшее почти за сто лет наводнение, из-за которого пострадали более 15,5 тысячи человек.

Помимо этого, Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы российского региона.