Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:55, 1 мая 2026Экономика

Россиянам назвали место с майской зимой

Синоптик Паршина: На севере Якутии ожидается майская зима
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: public domain

Майская зима ожидается на севере Якутии. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, ночные температуры на севере Якутии, особенно в Верхоянске, будут опускаться до минус 15 градусов Цельсия. При этом на юге региона воздух прогреется днем до плюс 10-15 градусов Цельсия.

Паршина пояснила, что крайние северные районы Сибири и Дальнего Востока позже всех встречают весну и лето.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok