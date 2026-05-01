Россиянам назвали место с майской зимой

Синоптик Паршина: На севере Якутии ожидается майская зима

Майская зима ожидается на севере Якутии. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, ночные температуры на севере Якутии, особенно в Верхоянске, будут опускаться до минус 15 градусов Цельсия. При этом на юге региона воздух прогреется днем до плюс 10-15 градусов Цельсия.

Паршина пояснила, что крайние северные районы Сибири и Дальнего Востока позже всех встречают весну и лето.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето.

