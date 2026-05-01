00:10, 1 мая 2026

Россиянам запретили вывозить золото из страны

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

С 1 мая из России запрещено вывозить золотые слитки. Это касается аффинированного (очищенного от посторонних примесей) металла весом больше 100 граммов и продиктовано недавним указом президента.

Этот запрет распространяется как на физических лиц, так и на компании и ИП, но есть исключения. Так, золото можно вывозить в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через московские аэропорты («Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево), а также через пункт пропуска аэропорта «Кневичи» (Владивосток). В страны, которые не входят в ЕАЭС, слитки тоже можно вывозить через перечисленные воздушные гавани, но для этого потребуется разрешение от Федеральной пробирной палаты.

С инициативой ужесточить правила вывоза драгоценного металла из страны выступал Минфин. В 2025 году жители России впервые за последние пять лет снизили закупки золота. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), покупки упали на два процента, до 72 тонн. Таким образом, в списке стран, чьи граждане приобретают данный драгоценный металл, Россия заняла шестое место.

    Последние новости

    Украинские политики захотели объявить импичмент Зеленскому

    Москва поставила четыре новых рекорда в апреле

    Трамп необычно объяснил отказ от бронежилета после покушения

    ВСУ убили двух подростков на мотоцикле

    В Германии отреагировали на угрозы Трампа вывести войска

    Стали известны победители первых полуфиналов Лиги Европы

    Фицо связал колебания цен на нефть со сном Трампа

    Останки мирных жителей обнаружили в населенных пунктах в ДНР

    Россиянам запретили вывозить золото из страны

    Трамп наотрез отказался уступить Ирану в одном вопросе

    Все новости
