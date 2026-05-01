Российская армия уничтожила производство украинских дронов-камикадзе

11:49, 1 мая 2026

ВС РФ уничтожили производство украинских дронов-камикадзе «Рубака» в Полтаве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская армия полностью уничтожила производство дронов-камикадзе «Рубака» в Полтаве, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым и Кубань. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подпольный завод был уничтожен ракетным ударом. Он состоял из трех больших цехов — все они оказались полностью разрушены. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России атаковали авиабазу в восьми километрах от Полтавы. Удары унесли жизни 50 военнослужащих ВСУ.

Ранее Российская армия поразила завод по производству навигационных систем для ракет и беспилотников ВСУ, расположенный в Полтавской области.

