ВС РФ уничтожили производство украинских дронов-камикадзе «Рубака» в Полтаве

Российская армия полностью уничтожила производство дронов-камикадзе «Рубака» в Полтаве, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым и Кубань. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подпольный завод был уничтожен ракетным ударом. Он состоял из трех больших цехов — все они оказались полностью разрушены. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России атаковали авиабазу в восьми километрах от Полтавы. Удары унесли жизни 50 военнослужащих ВСУ.

Ранее Российская армия поразила завод по производству навигационных систем для ракет и беспилотников ВСУ, расположенный в Полтавской области.