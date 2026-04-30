22:27, 30 апреля 2026Россия

Спецпредставитель генсека ООН приехала в Белгородскую область

МИД России: Спецпредставитель генсека ООН Фрезье посетила Белгородскую область
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Спецпредставитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Ванесса Фрезье приехала с визитом в Белгородскую область. Посещение российского приграничья позволило наглядно ей показать террористический характер действий Киева, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

Уточняется, что поездка состоялась в четверг, 30 апреля, и стала первым подобным выездом для получения объективной информации «из первых рук» о гуманитарной ситуации в регионе, который систематически подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ей предоставили данные о масштабах разрушений и мерах, предпринимаемых руководством Белгородской области для защиты населения и восстановления мирной жизни, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Между тем, в МИД объяснили, что визит помог наглядно показать «тщательно скрываемую западными политиками и СМИ правду о целенаправленном террористическом характере» действий украинской стороны против гражданского населения России.

Ранее замглавы МИД России Александр Алимов в среду провел консультации со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер о соблюдении прав несовершеннолетних на Ближнем Востоке и Украине.

