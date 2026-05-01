«Ноттингем Форест» и «Брага» выиграли в первых полуфинальных матчах Лиги Европы

Стали известны победители первых полуфиналов Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Ноттингем Форест» у себя дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче с пенальти на 71-й минуте забил нападающий хозяев поля Крис Вуд.

«Брага» на своем поле оказалась сильнее «Фрайбурга» со счетом 2:1. Демир Тыкназ на восьмой минуте вывел португальский клуб вперед. Восемь минут спустя Винченцо Грифо сравнял счет, а в добавленное ко второму тайму время Марио Доржелес принес победу «Браге».

Ответные матчи в обеих парах пройдут 7 мая. Финал Лиги Европы текущего сезона состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле.