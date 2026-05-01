Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
00:31, 1 мая 2026

Стали известны победители первых полуфиналов Лиги Европы

Владислав Уткин
Фото: Matthew Childs / Reuters

Стали известны победители первых полуфиналов Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Ноттингем Форест» у себя дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче с пенальти на 71-й минуте забил нападающий хозяев поля Крис Вуд.

«Брага» на своем поле оказалась сильнее «Фрайбурга» со счетом 2:1. Демир Тыкназ на восьмой минуте вывел португальский клуб вперед. Восемь минут спустя Винченцо Грифо сравнял счет, а в добавленное ко второму тайму время Марио Доржелес принес победу «Браге».

Ответные матчи в обеих парах пройдут 7 мая. Финал Лиги Европы текущего сезона состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok