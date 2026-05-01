ТАСС: Сербия и Босния и Герцеговина продолжают поставки оружия ВСУ

Босния и Герцеговина и дружественная России Сербия продолжают поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (...) Несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит [такой продукции]», — приводятся в публикации слова собеседника.

На май 2026 года Сербия не входит в утвержденный российским правительством список недружественных стран. Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Москва считает дружественными все страны, не попавшие в список недружественных.

Ранее стало известно, что Сербия планирует заключить с Украиной соглашения о поставках удобрений для сельскохозяйственного сектора. По словам сербского президента Александра Вучича, Белград стремится обеспечить сербских фермеров удобрениями, но сталкивается со множеством трудностей.