12:59, 1 мая 2026Спорт

Тарпищев назвал Синнера фаворитом «Ролан Гаррос»
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Янник Синнер. Фото: Ana Beltran / Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал фаворита «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, большое превосходство в классе над всеми остальными спортсменами имеют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, снявшийся с турнира. «Поэтому все будет зависеть от степени нагрузки, как дойдут до финала», — заявил Тарпищев.

Алькарас заявил о пропуске турнира 24 апреля. Испанец получил травму.

«Ролан Гаррос»-2026 пройдет с 18 мая по 7 июня. Алькарас является победителем двух последних турниров.

