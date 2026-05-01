00:47, 1 мая 2026Мир

Трамп необычно объяснил отказ от бронежилета после покушения

Трамп заявил, что не будет носить бронежилет из-за возможной прибавки в весе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Дональд Трамп пошутил, что опасается выглядеть потолстевшим из-за бронежилета. Об этом он заявил в беседе с журналистами в ходе мероприятия в Белом доме.

По словам Трампа, он не хочет носить бронежилет после покушения, потому что визуально может прибавить в весе, и это будет заметно. «Не знаю, смогу ли я выдержать то, что буду выглядеть на 20 фунтов тяжелее», — отметил лидер Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у Дональда Трампа есть абсолютный рекорд по количеству покушений, которые совершались в отношении президентов США. «Третья попытка покушения на Трампа за два года. Никакой другой президент в истории не подвергался таким повторяющимся и серьезным покушениям на его жизнь», — добавила она.

Между тем, в его администрации связали попытку недавнего покушения на Трампа с системной демонизацией.

