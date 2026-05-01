21:58, 1 мая 2026

В Израиле назвали критерии провальной операции против Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Trinks / Unsplash

Военная операция против Ирана будет провальной, если Тегеран сохранит запасы обогащенного до 60 процентов урана. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильского военного чиновника и официальных лиц.

Отмечается, что речь идет о более чем 400 килограммах урана. Этого количества достаточно для производства до 11 ядерных боезарядов, говорится в материале.

По данным издания, в случае отсутствия договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном о ликвидации запасов урана и прекращении обогащения, результаты продолжительных боевых действий могут оказаться неэффективными. «Если уран будет вывезен из Ирана дипломатическим путем, мы сделали свою часть», — сказал собеседник издания.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».

