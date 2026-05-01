В офисе Зеленского раскритиковали «кушающего чебуреки» в Москве Уиткоффа

Подоляк: Выглядит странно, когда Уиткофф и Кушнер кушают чебуреки в Москве

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера за то, что они «едят чебуреки» в Москве, но не приезжают в Киев. Об этом он рассказал в интервью «Новини.Live».

Чиновник подчеркнул, что Украина готова к активным переговорам в любой момент и ждет официальную переговорную группу от США в Киеве, где «организационно все готово».

«Но выглядит странно, когда модераторы приезжают в Москву, едят чебуреки или хачапури, но не приезжают в страну, которая защищается», — посетовал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о Уиткоффе и Кушнере из-за их визита в Москву. «Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев», — сказал он.

