Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:43, 1 мая 2026

В офисе Зеленского раскритиковали «кушающего чебуреки» в Москве Уиткоффа

Подоляк: Выглядит странно, когда Уиткофф и Кушнер кушают чебуреки в Москве
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера за то, что они «едят чебуреки» в Москве, но не приезжают в Киев. Об этом он рассказал в интервью «Новини.Live».

Чиновник подчеркнул, что Украина готова к активным переговорам в любой момент и ждет официальную переговорную группу от США в Киеве, где «организационно все готово».

«Но выглядит странно, когда модераторы приезжают в Москву, едят чебуреки или хачапури, но не приезжают в страну, которая защищается», — посетовал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о Уиткоффе и Кушнере из-за их визита в Москву. «Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok