В России изобрели дробовой патрон для противостояния дронам

В РФ изобрели дробовой патрон для борьбы с БПЛА с дальностью поражения до 100 м

В Научно-исследовательском институте прикладной химии изобрели дробовой патрон, который способен противостоять дронам. Он может поражать БПЛА на дальности до 100 метров, с патентом ознакомился ТАСС.

По словам авторов разработки, соотношение массы тяжелой дроби к массе всего патрона дает возможность получить нужную энергию отдельных дробин, позволяющую разрушать элементы конструкции беспилотников на расстоянии от 70 до 100 метров. В более ранних разработках попадание связанной дроби не всегда заканчивалось сбитием дронов на дальностях более 80 метров.

Особенность устройства патрона позволяет раскрыться осыпи дроби на оптимальном расстоянии «для эффективного поражения БПЛА».

Ранее Forbes сообщал, что российский беспилотник «Молния-2» оказался серьезной проблемой для украинской противодронной системы. Уточняется, что РФ нарастила производство этого вида БПЛА.