22:50, 30 апреля 2026Россия

В российском городе ввели комендантский час

В Уфе с 1 мая начнет действовать комендантский час для несовершеннолетних
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

С 1 мая в Уфе будет введен комендантский час. Он распространится на несовершеннолетних, о чем сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что мера действует до 30 сентября для детей и подростков, которые не достигли возраста 17 лет. Согласно новым правилам, несовершеннолетним нельзя будет находиться в общественных местах в период с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей.

К общественным пространствам относятся стадионы, площади, улицы, детские и спортивные площадки. Также под эту категорию попадают пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах. Детям и подросткам в ночное время нельзя будет посещать без взрослых общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты, а также интернет-кафе.

В случае, если сотрудники полиции обнаружат ребенка и задержат его, то к административной ответственности привлекут родителей или заменяющие их лица. В таких ситуациях составляется протокол, материалы которого затем отправляют в комиссию по делам несовершеннолетних, уточнили в горадминистрации.

Как стало известно в прошлом году, в одном из районов Камчатского края ввели комендантский час для детей и пешеходов из-за учащения случаев выхода медведей к людям. Указанным группам граждан запретили быть на улице после 20:00 по местному времени.

