Россиян предупредили о риске спутать инфаркт с изжогой

Врач Беленков предупредил, что инфаркт можно спутать с изжогой

Врач-кардиолог Юрий Беленков предупредил россиян о риске спутать инфаркт с изжогой. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Беленков заявил, что при инфаркте и при изжоге человек испытывает жжение в грудной клетке. Чтобы отличить эти два состояния, он посоветовал обратить внимание на другие симптомы.

По словам врача, если неприятные ощущения возникают после еды, то это, скорее всего, связано с изжогой. Другими признаками, указывающими на нее, он назвал кислый привкус во рту и появление отрыжки. Если жжение за грудиной сопровождается одышкой, холодным потом и резкой усталостью, то это может говорить о сердечном приступе, уточнил Беленков. Также при инфаркте возникает головокружение, добавил он.

