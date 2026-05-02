Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:31, 2 мая 2026

Россиян предупредили о риске спутать инфаркт с изжогой

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог Юрий Беленков предупредил россиян о риске спутать инфаркт с изжогой. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Беленков заявил, что при инфаркте и при изжоге человек испытывает жжение в грудной клетке. Чтобы отличить эти два состояния, он посоветовал обратить внимание на другие симптомы.

По словам врача, если неприятные ощущения возникают после еды, то это, скорее всего, связано с изжогой. Другими признаками, указывающими на нее, он назвал кислый привкус во рту и появление отрыжки. Если жжение за грудиной сопровождается одышкой, холодным потом и резкой усталостью, то это может говорить о сердечном приступе, уточнил Беленков. Также при инфаркте возникает головокружение, добавил он.

Ранее Беленков в программе «О самом главном» предупредил постоянно мерзнущих россиян о риске опасного заболевания. Он рассказал, что зябкость может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok