19:33, 2 мая 2026

На Украине призвали заканчивать мини-диктатуру и клоунаду Зеленского

В Раде назвали решение о санкцих против Богдана клоунадой
Сергей Марченко. Фото: Susana Vera / Reuters

Решения о санкциях против украинцев, которые принимает Владимир Зеленский, антиконституционны и незаконны, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). С точки зрения политика, «нужно заканчивать мини-диктатуру и клоунаду», которую, по его словам, устраивает глава государства. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в Telegram.

«Он — не царь, не император, не эмир и даже не шах. Он — президент», — поделился Гончаренко, напомнивший, что в Раде «ранее уже были разговоры о том, что пришло время забрать у Зеленского возможность вводить санкции». Депутат призвал вернуться к этому решению, предупредив, что иначе «санкции начнут вводить на кассира в супермаркете, который не улыбнулся Зеленскому».

Так он отреагировал на решение ввести ограничения против бывшего главы офиса Зеленского Андрея Богдана, которого в сообщении на президентском сайте назвали украинским юристом.

Богдан ушел в отставку в начале 2020 года на фоне личного конфликта с Зеленским. Он живет в Австрии и критикует украинского президента. Также Богдан обвинял Зеленского во взломе своего аккаунта в Telegram.

