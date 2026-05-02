11:30, 2 мая 2026Спорт

Научный руководитель Загитовой рассказал о защите диплома фигуристкой

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Заведующий кафедрой «Теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга» ГЦОЛИФК Юрий Разинов, который являлся научным руководителем олимпийской чемпионки Алины Загитовой, рассказал о том, как спортсменка защищала диплом. Об этом сообщает Sport24.

Преподаватель отметил, что у него нет претензий к качеству работы Загитовой. «На вопросы отвечала достаточно уверенно, но волновалась девушка достаточно. Это было зримо, хотя это была ее вторая защита», — заявил Разинов.

Он также рассказал кем теперь может работать Загитова. «Работа Алины была связана с психологической подготовкой спортсменов высокого класса к ответственным соревнованиям. Поэтому она имеет право работать тренером», — отметил Разинов.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании. Также она по разу побеждала на чемпионатах мира и Европы.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о массированной российской атаке

    Россиян предупредили о риске спутать инфаркт с изжогой

    Научный руководитель Загитовой рассказал о защите диплома фигуристкой

    Стало известно о смерти жестоко избившего свою девушку-модель бизнесмена

    В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей

    В Госдуме назвали филькиной грамотой военную реформу Зеленского

    Россиянка подхватила в Азии опасного паразита и едва не погибла

    Россия ударила по украинской энергетике

    В России заявили об обнулении Мерцом развития Германии

    Россиянин поставил на волевую победу «Краснодара» и выиграл 3 миллиона рублей

    Все новости
