Научный руководитель Загитовой рассказал о защите диплома фигуристкой

Научный руководитель Загитовой Разинов: К качеству ее диплома вопросов нет

Заведующий кафедрой «Теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга» ГЦОЛИФК Юрий Разинов, который являлся научным руководителем олимпийской чемпионки Алины Загитовой, рассказал о том, как спортсменка защищала диплом. Об этом сообщает Sport24.

Преподаватель отметил, что у него нет претензий к качеству работы Загитовой. «На вопросы отвечала достаточно уверенно, но волновалась девушка достаточно. Это было зримо, хотя это была ее вторая защита», — заявил Разинов.

Он также рассказал кем теперь может работать Загитова. «Работа Алины была связана с психологической подготовкой спортсменов высокого класса к ответственным соревнованиям. Поэтому она имеет право работать тренером», — отметил Разинов.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании. Также она по разу побеждала на чемпионатах мира и Европы.