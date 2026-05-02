Рой скоростных иранских катеров в Ормузском проливе сняли со спутника

Рой скоростных иранских катеров в Ормузском проливе сняли со спутника, кадры показал российский военкор Юрий Котенок.

На снимках зафиксированы суда Корпуса стражей исламской революции (КСИР), находящиеся в районе острова Кешм.

Как отмечает Telegram-канал «Осведомитель», в проливе находятся свыше 40 катеров. «На данный момент цель вылазки не известна, не исключен и вариант новой операции по минированию пролива», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собрался надолго заблокировать Ормузский пролив, надеясь, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.