Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 2 мая 2026Мир

Рой скоростных иранских катеров в Ормузском проливе сняли со спутника

Военкор Котенок показал спутниковые снимки катеров КСИР в Ормузском проливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Рой скоростных иранских катеров в Ормузском проливе сняли со спутника, кадры показал российский военкор Юрий Котенок.

На снимках зафиксированы суда Корпуса стражей исламской революции (КСИР), находящиеся в районе острова Кешм.

Как отмечает Telegram-канал «Осведомитель», в проливе находятся свыше 40 катеров. «На данный момент цель вылазки не известна, не исключен и вариант новой операции по минированию пролива», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собрался надолго заблокировать Ормузский пролив, надеясь, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе обвинили ЕС в желании затянуть конфликт России и Украины

    Стало известно о расколе стран Персидского залива из-за иранского конфликта

    Израильские военные заявили о ликвидации вооруженных радикалов в секторе Газа

    Жителей украинских городов предупредили о риске остаться без воды

    Во Львове произошла стрельба

    Россиянка попала в больницу из-за атаки ВСУ

    Рой скоростных иранских катеров в Ормузском проливе сняли со спутника

    В Госдуме обвинили Киев в сокрытии виновников трагедии в Одессе

    Военные из элитного подразделения ВСУ избили и похитили местного жителя

    Депутат Рады объяснил введение Зеленским санкций против экс-главы своего офиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok