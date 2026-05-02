Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:59, 2 мая 2026Спорт

Сафонов остался вне заявки ПСЖ на матч чемпионата Франции с «Лорьяном»
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российский голкипер Матвей Сафонов не попал в заявку ПСЖ на матч 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) парижан.

О причинах решения тренерского штаба французской команды не сообщается. В заявку ПСЖ также не попал вратарь Люка Шевалье, получивший травму.

Ранее 27-летнего россиянина не включили в число кандидатов на звание лучшего вратаря Лиги 1. Для того чтобы претендовать на награду, нужно сыграть 15 матчей, в то время как у Сафонова к текущему моменту набралось 13 встреч.

Сафонов в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах за ПСЖ, в которых пропустил 24 мяча. Также он в 11 встречах оставил свои ворота сухими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok