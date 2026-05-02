Сафонов остался вне заявки ПСЖ на матч чемпионата Франции с «Лорьяном»

Российский голкипер Матвей Сафонов не попал в заявку ПСЖ на матч 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) парижан.

О причинах решения тренерского штаба французской команды не сообщается. В заявку ПСЖ также не попал вратарь Люка Шевалье, получивший травму.

Ранее 27-летнего россиянина не включили в число кандидатов на звание лучшего вратаря Лиги 1. Для того чтобы претендовать на награду, нужно сыграть 15 матчей, в то время как у Сафонова к текущему моменту набралось 13 встреч.

Сафонов в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах за ПСЖ, в которых пропустил 24 мяча. Также он в 11 встречах оставил свои ворота сухими.